ناقدة كويتية: إشادة هدى حسين بمسلسلها عدم ثقة بالنفس (فيديو)
هاجمت الناقدة الكويتية ليلى أحمد، إشادة مواطنتها الفنانة هدى حسين بمسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي"، مشيرة إلى أن هذه الإشادة تنم عن عدم ثقة بالنفس.
وظهرت الفنانة هدى حسين في فيديو أشادت خلاله بمسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي"، واصفة النجاح الذي حققه بأنه "مكسر الدنيا".
وقالت الناقدة ليلى أحمد، إن "أحد أهم الأسباب أن العمل كما تصفه بـ"مكسر الدنيا"، إذا كان كذلك فهو بسبب جماهيرية هدى حسين، لكن من المستفز أن يخرج فنان ويقول عن عمله "مكسر الدنيا"، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أزمة ثقة بالنفس".
وأضافت الناقدة الكويتية، خلال لقاء إذاعي: "قولها إن العمل مكسر الدنيا يعد إهانة للجمهور الذي اعترض على العمل، وقال عنه إنه غير جيد، الجمهور له حق فيما يقول، ولكن النقد ليس وظيفته".
وأكدت الناقدة الكويتية أنه ليس صحيحًا أن يقول أحد عن عمله إنه "كسر الدنيا"، لافتة إلى أن جميع النجوم العظماء الذين حصلوا على الأوسكار لم يشيدوا بعمل لهم، بل يتركون للجمهور تقييم العمل.
يذكر أن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هدى حسين، أثار جدلًا في الكويت لإثارته موضوعات اجتماعية جريئة، مثل تعدد الزوجات، والزواج العرفي، وزنا المحارم، ما أثار حفيظة طيف من المتابعين، ووصل الأمر للمطالبة بإيقاف عرضه.