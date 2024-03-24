ناقدة كويتية: إشادة هدى حسين بمسلسلها عدم ثقة بالنفس (فيديو)

هاجمت الناقدة الكويتية ليلى أحمد، إشادة مواطنتها الفنانة هدى حسين بمسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي"، مشيرة إلى أن هذه الإشادة تنم عن عدم ثقة بالنفس.

وظهرت الفنانة هدى حسين في فيديو أشادت خلاله بمسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي"، واصفة النجاح الذي حققه بأنه "مكسر الدنيا".