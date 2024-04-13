إيطاليا.. عودة المياه إلى حمامات كاراكالا بعد 1500 عام (صور)

شهدت العاصمة الإيطالية روما احتفالا بعودة المياه إلى حمامات كاراكالا القديمة، بعد أكثر من ألف عام، وذلك بعرض باليه على منصة فوق حوض مائي أنشئ حديثا في الموقع الأثري الشهير.

وتعتبر هذه الحمامات من أكبر المنتجعات العلاجية بالمياه الساخنة، التي تم تشييدها على الإطلاق، وكان قد بدأ أعمال إنشائها الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس في عام 212، وأكملها خليفته كاراكالا بعد أربع سنوات. وصار هذا الموقع الأثري وجهة سياحية شهيرة تقام بها أيضا حفلات موسيقية ومسرحية.