أم تشجع رضيعها على تدخين سيجارة إلكترونية.. والشرطة تتدخل
انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو لأم أسترالية تشجع رضيعها الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط على تدخين السيجارة الإلكترونية.
وفي التفاصل، قدمت الأم السيجارة لطفلها الذي استنشق الدخان وبدأ بالسعال، بينما ضحكت مع صديقاتها باستهزاء.
وفي المقطع المتداول قالت الأم للطفل: "هل تود تجربتها؟"، وذلك قبل أن تضع السيجارة بفم الرضيع وتسمح له بسحب الدخان.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توجهت الشرطة إلى منزل أم الطفل في "نيو ساوث ويلز" على وجه السرعة، للتحقيق في الحادثة.
وأكدت المصادر، أن الشرطة تحقق حاليا مع الأم، بينما تم نقل الطفل للمستشفى لإجراء عدة فحوصات له للتأكد من سلامته.
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من مقطع الفيديو الذي انتشر على المنصات بشكل واسع، وطالبوا بسحب حضانة الطفل من والدته، بسبب تصرفها "المستهتر"، بحسب تصريحاتهم.
من جانبها، ردت الأم على جميع الانتقادات عبر حسابها قائلة: "لكل من يتحدث عني وعن طفلي اذهب والقِ نظرة على أخطائك، فأنت لست مثاليًا. لذا حافظ على فمك مغلقا".
وكان المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية البريطاني قد أصدر تقريرًا العام الماضي، أظهر من خلاله أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مئات المواد الكيميائية الخطرة والموجودة بمنتجات التنظيف ومزيلات طلاء الأظافر ومبيدات الحشرات.