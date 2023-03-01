أم تشجع رضيعها على تدخين سيجارة إلكترونية.. والشرطة تتدخل

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توجهت الشرطة إلى منزل أم الطفل في "نيو ساوث ويلز" على وجه السرعة، للتحقيق في الحادثة.

وأكدت المصادر، أن الشرطة تحقق حاليا مع الأم، بينما تم نقل الطفل للمستشفى لإجراء عدة فحوصات له للتأكد من سلامته.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من مقطع الفيديو الذي انتشر على المنصات بشكل واسع، وطالبوا بسحب حضانة الطفل من والدته، بسبب تصرفها "المستهتر"، بحسب تصريحاتهم.

من جانبها، ردت الأم على جميع الانتقادات عبر حسابها قائلة: "لكل من يتحدث عني وعن طفلي اذهب والقِ نظرة على أخطائك، فأنت لست مثاليًا. لذا حافظ على فمك مغلقا".