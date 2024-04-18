في ذكرى وفاته الـ10.. نتفليكس تعرض مسلسلًا عن رواية لـ"غابرييل ماركيز"

وكان أُعلن عن الاقتباس التلفزيوني عام 2019، لكن المشاهد الأولى لم تُعرض إلا اليوم.

"50 مليون نسخة"

ونُشرت رواية "مئة عام من العزلة" في الـ30 من مايو عام1967، وتتناول في 20 فصلًا قصة قرية ماكوندو المستوحاة من قرية المؤلف الأصلية في شمال كولومبيا، وعائلة بوينديا على مدى سبعة أجيال، مازجة بين الخيال والواقع.

وطُبعت منها في البداية ثمانية آلاف نسخة، ترجمت إلى 46 لغة وبيع منها نحو 50 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.

ويُعَدُّ غابرييل غارسيا ماركيز المولود في مدينة أراكاتاكا عام 1927 والذي بدأ حياته المهنية كصحافي في مدينة كارتاهينا الكاريبية، رمز الواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية، وهي الحركة التي أحدثت ثورة في أدب اللغة الإسبانية في القرن العشرين.

وكان الكاتب يعارض دائمًا تحويل تحفته الفنية إلى عمل للتلفزيون أو السينما، إذ كان يرى أنه لن يكون معبّرًا بأمانة عن روحية الكتاب.

وحظي المسلسل بمباركة ورثة حقوق الكاتب الراحل، وتولت إخراجه الكولومبية لورا مورا الحائزة جائزة "الصدفة الذهبية" في مهرجان سان سيباستيان السينمائي عام 2022، والأرجنتيني أليكس غارسيا لوبيز.

ووصفت "نتفليكس" مسلسل "مئة عام من العزلة" بأنه "أحد أكثر المشاريع السمعية والبصرية طموحًا في تاريخ أمريكا اللاتينية"، مشيرة إلى أن "أفضل الفنانين والفنيين من كولومبيا وبلدان أخرى شاركوا في تنفيذه، و"صوّر بالكامل بالإسبانية وفي كولومبيا، وبدعم من عائلة غابرييل غارسيا ماركيز".