اعتداء معلم على طالب بخرطوم مياه يثير جدلاً واسعاً.. والسلطات تتحرك

أثار اعتداء معلم مصري على طالب في إحدى المدارس بضربه بواسطة خرطوم مياه جدلاً واسعاً، استدعى تدخل السلطات المصرية.

وأقدم معلم لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، على ضرب طالبه ضرباً مبرحاً، داخل الفصل الدراسي، وظهر في مقطع فيديو خلال الاعتداء، ما جعل السلطات تستدعيه للتحقيق.

وخلال انشغال المدرس بتعنيف وضرب الطالب، استغل طالب آخر الفرصة وقام بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً أكدت فيه توقيف المعلم، بالمدرسة التي شهدتها في مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية بمحافظة القاهرة، عن العمل وإحالته للتحقيق.