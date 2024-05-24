محمد عبده يطمئن جمهوره على وضعه الصحي (فيديو)

أطل الفنان السعودي محمد عبده، الخميس، في ظهور جديد، بعد إعلانه الإصابة بالسرطان، ليطمئن جمهوره ومتابعيه ومحبيه على وضعه الصحي حالياً.

وكان آخر ظهور لمحمد عبده قبل أسبوعين، عندما أطل في مقطع مصور قدم خلاله التهنئة لسالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، بمناسبة زفاف نجله.

واستقبل محمد عبده صديقه المقرب الملحن صالح الشادي في منزله، والتقطا صورة تذكارية، ومقطعاً ظهر فيه الفنان السعودي، نشره الشادي عبر حسابه بمنصة "إكس".

وقال الفنان السعودي في ظهوره الترحيبي بضيفه حين سأله عن صحته ليطمئن جموره: "أنا طيب بفضل الله تعالى".

وقال الشادي معلقاً على المقطع: "مع الصديق الغالي الاستاذ محمد عبده في منزله .. ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع عبدالمجيد من ابنته ريم".

وأضاف: "نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".