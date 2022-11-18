فاتورة لمطعم "نصرت" بلغت نحو 170 ألف دولار
نشرت صفحة مطعم "نصرت" NUSR ET التركي في العاصمة الإماراتية أبوظبي فاتورة "باهظة" الثمن لأحد الزبائن، بلغت 615 ألف درهم (نحو 168 ألف دولار).
وعلقت الصفحة على المنشور: "الجودة ليست باهظة الثمن".
وبينت الفاتورة الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 أن عدد الضيوف على الطاولة رقم 66 بلغ 14 شخصا، وطلبوا أطباقاً متنوعة من اللحم والبطاطا، والحلويات، وغيرها.
ومن بعض الأطباق في الفاتورة، كارباتشيو لحم البقر، والضلوع المطلية بالذهب، والبقلاوة والحلقوم التركي، والبطاطا المقلية.
وحصد المنشور أكثر من 30 ألف تعليق في غضون ساعات فقط، حيث تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل معه.
ونصرت هو شيف تركي من مواليد عام 1983، بدأ حياته المهنية كلحام، ثم فتح سلسلة مطاعم فاخرة لتقديم لحوم الستيك الخاصة.
وتعتبر الأطباق التي يقدمها مطعم نصرت من الأغلى ثمنا في العالم.
ولنصرت حول العالم عشرات الفروع، أبرزها في إسطنبول، ولندن، والإمارات، والسعودية، واليونان.