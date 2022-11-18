فاتورة لمطعم "نصرت" بلغت نحو 170 ألف دولار

وحصد المنشور أكثر من 30 ألف تعليق في غضون ساعات فقط، حيث تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل معه.

ونصرت هو شيف تركي من مواليد عام 1983، بدأ حياته المهنية كلحام، ثم فتح سلسلة مطاعم فاخرة لتقديم لحوم الستيك الخاصة.

وتعتبر الأطباق التي يقدمها مطعم نصرت من الأغلى ثمنا في العالم.

ولنصرت حول العالم عشرات الفروع، أبرزها في إسطنبول، ولندن، والإمارات، والسعودية، واليونان.