كيف تؤثر "الملصقات البيئية" على اختيارك للوجبات؟



كشفت دراسة علمية حديثة أن معظم الناس سيغيرون طلبهم لوجبة الطعام، إذا كانوا يعلمون أنه يؤثر على البيئة؛ لأن إعطاء "ملصقات بيئية" للخيارات الموجودة في القائمة دفع رواد المطعم إلى اختيار وجبة أكثر استدامة.

وسأل الباحثون في جامعة بريستول، المشاركين في استطلاع للرأي، عما إذا كانوا سيطلبون وجبة "بوريتو" مع لحم بقر أو دجاج أو حشوة نباتية، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت كل وجبة "بوريتو" مصحوبة بترتيب للاستدامة على غرار إشارة المرور، حيث كان الخيار النباتي باللون الأخضر باعتباره النوع الأكثر استدامة.

ووجد الباحثون أن 5% من المشاركين ذهبوا إلى الخضار عندما تم تضمين الملصقات البيئية، بينما ذهب 15% أكثر للنباتيين أو الدجاج - وهو الخيار الثاني الأكثر استدامة.

وكتب المؤلفون في دراستهم: "كانت التسمية البيئية فعالة بشكل خاص بين أولئك الذين لديهم الدافع للعمل بشكل مستدام.

وبحسب الصحيفة، يضر تناول اللحوم ومنتجات الألبان بالبيئة بعدة طرق مختلفة؛ مما يدفع الكثير من الناس إلى اختيار نظام غذائي نباتي، حتى لو من الإثنين إلى الجمعة فقط.

وحسب بعض التقديرات، تساهم تربية الماشية بنسبة 14.5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

وتطلق الأبقار وحيوانات المزرعة الأخرى كميات هائلة من غاز الميثان في الغلاف الجوي. وبينما يوجد غاز الميثان في الغلاف الجوي أقل من غازات الدفيئة الأخرى، فإنه أكثر فعالية بحوالي 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة.

وبشكل عام، أظهرت الدراسات أن اتباع نظام نباتي يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون من الطعام بمقدار النصف، ويمكن أن يؤدي اتباعك للنباتيين إلى تقليل هذا الأمر بشكل أكبر، بحسب الصحيفة.

وأراد باحثو بريستول معرفة ما إذا كانت زيادة الوعي بتأثيرات الأطباق المختلفة ستؤثر على المستهلكين لاختيار خيار أكثر استدامة، فقاموا بإنشاء 3 نماذج من قوائم تطبيقات توصيل الطعام، كل منها أظهر خيارات "البوريتو" الثلاثة بمعلومات مصاحبة مختلفة.

واحتوت جميع القوائم على صورة لكل عنصر بالإضافة إلى محتوى السعرات الحرارية وشعار Fairtrade ومؤشر التوابل والسعر الذي كان هو نفسه لجميع الخيارات.

ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة Behavioral Public Policy، أن ثلث المشاركين الذين حصلوا على قائمة "التحكم" - التي لم يكن لديها تنبيه اجتماعي أو ملصقات بيئية - ذهبوا إلى "بوريتو" اللحم البقري.

ومع ذلك، انخفض هذا إلى 29% لأولئك الذين لديهم قائمة التنبيه الاجتماعي، وإلى 16% لأولئك الذين لديهم قائمة ملصقة بالبيئة، وكان 9% فقط سيطلبون "بوريتو" نباتي إذا حصلوا على قائمة التحكم، لكن هذا زاد إلى 13% مع التنبيه الاجتماعي و14% مع العلامات البيئية.

ويشير هذا إلى أن تصنيف الاستدامة قد أثر على رواد المطعم في اختيار أحد أكثر الخيارات الصديقة للبيئة. ومع ذلك، في حين يبدو أن التنبيه الاجتماعي يجعل الناس أكثر ميلًا لاختيار نباتي على "بوريتو" اللحم البقري، فإنهم لن يختاروا "البوريتو" النباتي على الدجاج.

ووافق 90% من المشاركين على إضافة الملصقات البيئية إلى القوائم، وما يزيد قليلًا عن نصف علامات التنبيه الاجتماعي المدعومة التي تعزز الاستدامة.

وخلص الباحثون إلى أن: "الملصق البيئي المنظم لإشارة المرور، على غرار المعلومات الغذائية الموحدة على عبوات الطعام، من شأنه أن يسهل الخيارات الأكثر".