وفاة كابتن تايتانيك "برنارد هيل

توفي الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتهر بدور الكابتين في "تايتانيك" وثيودن، ملك روهان في "سيد الخواتم"، وذلك حسبما أعلنت عائلته يوم الأحد.

وجاء في البيان الصادر عن العائلة "ببالغ الحزن نعلن وفاة الممثل الشهير برنارد هيل في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن عمر ناهز 79 عاماً، وهو مع خطيبته أليسون وابنه غابرييل".

واشتهر برنارد هيل بدوره في فيلم Boys from the Blackstuff عام 1982، الذي تناول قصة رجال عاطلين عن العمل، وأصبح رمزًا لعصر تاتشر. وعلى الرغم من دوره الثانوي في العديد من الأفلام، إلا أنه أضفى لمسة خاصة على معظم أعماله،؛ إذ تمتع بجاذبية خاصة بين الجماهير.

وفي فيلم "تايتانيك" للمخرج جيمس كاميرون، الحائز على جوائز الأوسكار عام 1997، لعب هيل دور قبطان السفينة إدوارد سميث كرجل يحاول إنقاذ سفينته الضخمة، إلا أنه استسلم لمصيره في النهاية.

وشارك هيل في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" التي أخرجها بيتر جاكسون، حيث جسّد دور ثيودن، ملك روهان، وتألق بأدوار أخرى مميزة مثل فيلمي "غاندي" و"شيرلي فالنتين" و"الملك العقرب".