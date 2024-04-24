حقيقة هدم ممثل تركي شهير لمدرسته الابتدائية انتقامًا من معلميه

وتباينت آراء متابعي الفنان الشهير حول فعلته، إذ تعرض لانتقادات واسعة من الجمهور التركي، الذين رأوا ما فعله أمرًا مشينًا، فيما رأى آخرون أن هدم مؤسسة تعليمية يعتبر أمرًا في غاية الخطورة، لافتين إلى أن المعلمين كانوا يضربونه لتقويمه وحرصًا منهم على أن يجعلوا منه رجلا صالحا.

ودافع طيف من متابعي تشاغلار عنه، مؤكدين أنه حر في مالِه يفعل به ما يشاء، وليس لأحد الحق في محاسبته أو لومه فيما فعل.

حقيقة هدم أرطغرل لمدرسة ابتدائية

ورغم الجدل الكبير الذي أثاره أرطغرل، فإن بعض وسائل الإعلام التركية نفت مزاعمه، إذ أكدت أن ما هُدم بالفعل هو المدرسة الابتدائية التي درس فيها الفنان التركي، لكنها هُدمت جراء الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، وتسبب في دمار الكثير من الأبنية في المنطقة.

ورجحت وسائل الإعلام أن الممثل التركي قام بذلك على سبيل المزاح ومن أجل إضحاك جمهوره، خاصة أنه اعتاد على نشر الطرائف والمقالب عبر حساباته على مواقع التواصل، لافتة إلى أنه فشل في إضحاك الجمهور ووضع نفسه في مرمى الهجوم.

وتجاهل الفنان التركي الرد أو توضيح الواقعة المثيرة للجدل، إذ اكتفى بحذف بعض التعليقات المسيئة أسفل منشوره على إنستغرام.