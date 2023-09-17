"نعش طائر".. الأزمة الاقتصادية تفاقم خطر "الموتوسيكل" في مصر

أسرة من 4 أو 5 أفراد مكدّسين على ظهر دراجة نارية.. مشهد بات مألوفًا في مصر في ظل أزمة اقتصادية دفعت المواطنين إلى البحث عن أي حلول متاحة للتنقل أو تحسين الدخل، حتى لو كانت على حساب سلامتهم.

الظاهرة القديمة الجديدة، كانت قد برزت إلى الواجهة مع تداول صور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أوقف موكبه الرئاسي، خلال جولة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة لتفقد عدد من المشاريع، في ديسمبر/ كانون الثاني 2021، موجهًا سؤاله لمواطن يقود الدراجة المعروفة بـ "الموتوسيكل" وخلفه زوجته وطفلاه، بقوله: "مش خايف عليهم"، ليرد المواطن: "حسام" بالقول: "هنعمل إيه بقى.. الحمد لله"، في إشارة إلى أن تردي وضعه الاقتصادي هو ما دفعه لارتكاب هذا الفعل الخطر.