ظهرت بـ"محبس".. رشا شربتجي تثير شكوكًا بشأن زواجها

أثار ظهور خاتم زواج في يد المخرجة السورية رشا شربتجي، تساؤلات بين المتابعين حول زواجها وهوية الزوج المتوقع.

وكانت رشا قد نشرت صورة حديثة عبر حسابها على الإنستغرام، تجمعها بالممثل إبراهيم الشيخ، أثناء زيارة قبر والدها هشام شربتجي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله. وظهر إبراهيم الشيخ، وهو يضع خاتمًا مشابهًا في يده.

وكثرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول زواج محتمل يجمع رشا شربتجي مع إبراهيم الشيخ، بعد مسيرة تعاون درامي طويلة، جمعتهما في مسلسلات: "كسر عضم" و"مربى العز" و"ولاد بديعة".