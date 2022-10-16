جامعة ستانفورد تختار الإماراتية بدرية الجنيبي ضمن قائمة أفضل علماء العالم

اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية، الأكاديمية الإماراتية البروفيسور بدرية الجنيبي ضمن الـ2%؜ من قائمة العلماء الأفضل في العالم لسنة 2022- 2023 في مجال الإعلام.

ويضم تصنيف جامعة ستانفورد، وهي واحدة من أعرق جامعات العالم، أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من ثمانية ملايين عالِم يُعتبرون نشطين في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالًا علميًّا و176 حقلًا فرعيًّا في الاعتبار، وفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتشغل البروفيسور بدرية الجنيبي، حاليًّا، منصب أستاذ دكتور في قسم الصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات.

حصلت الجنيبي على البكالوريوس من جامعة الإمارات تخصص صحافة، وحصلت على الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية تخصص علاقات عامة ووسائل الاتصال الاجتماعي.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن الجنيبي قولها إنها "حريصة منذ بدايات دراستها على البحث العلمي، موضحة أن اهتماماتها البحثية تركزت على علم الشبكات الاجتماعية والاتصالات الدولية والعلاقات العامة".

وأشارت إلى أنها نشرت 78 بحثًا علميًّا في مجلات علمية في العديد من الدول، كما عملت عضوًا في هيئة تحرير لـ18 مجلة علمية محكمة.

وأضافت الجنيبي أنها "درَّست العديد من المواد المختلفة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وأشرفت على طلاب في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم ورش عن التقنيات والأساليب الحديثة في التدريس".

ووفقًا لسيرتها المهنية، فقد حصلت الجنيبي على أكثر من 33 جائزة محلية ودولية في مجال التقدم والنشر العلمي والتدريس وخدمة المجتمع.

ومن أبرز هذه الجوائز، جائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ38 لعام 2020، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة المعلم المتميز لعام 2017، وجائزة خليفة التربوية فئة أفضل أستاذ جامعي على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، وجائزة الإمارات لأفضل دكتور جامعي على مستوى الدولة، وجائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات"، وجائزة حمدان بن مبارك للتميز المؤسسي فئة الموظف التخصصي في المجال الأكاديمي، وجائزة موظف خدمة المجتمع في جامعة الإمارات.

وأوضحت الصحيفة، أن للبروفيسور الجنيبي العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، تعدَّت 58 بحثًا في مجلات دولية، وقدمت أكثر عن 33 بحثًا بمؤتمرات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وأشرفت وأعدَّت 12 بحثًا حكوميًّا، وشاركت في حلقات نقاش داخل الجامعة وخارجها، كما عملت متطوعة ومحكمة لأبحاث علمية في 18 مجلة دولية.