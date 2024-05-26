الرعد يقاطع مراسل قناة سعودية خلال بث مباشر (فيديو)

باغت صوت الرعد، عدة مرات، مراسل قناة تلفزيونية سعودية، اليوم الأحد، خلال ظهوره في بث مباشر لتحذير المتنزهين من تقلب مرتقب للطقس يتطلب أخذ الحيطة والحذر.

وكان مراسل قناة "الإخبارية" الحكومية، في بث مباشر من أحد مرتفعات منطقة الباحة غرب البلاد، عندما اضطُر للتوقف عدة مرات عن الكلام بسبب أصوات الرعد التي أعلنت، فيما يبدو، بدء التحول في الطقس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة الرسمية عبر حسابها على موقع "إكس"، مراسلها مسفر آل هطيل، وهو يحذّر سكان المنطقة من الاقتراب من مجاري السيول والسدود، بينما يطلق الرعد موجاته الصوتية المتكررة.