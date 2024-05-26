احتفال أب سعودي بتخرج ابنته الكفيفة يحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

خطف احتفال شابة سعودية كفيفة مع والدها، بمناسبة تخرجها من الجامعة، الأضواء في المملكة، وبدا أقرب لمناسبة عامة بعدما انهالت عليهما عبارات الثناء والتهنئة.

وبدأت قصة منيرة محمد العبد الهادي، عندما نشر والدها محمد مقطع فيديو على حسابه في موقع "إكس" خلال استقباله لابنته في مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية، وهي عائدة بشهادة بكالوريوس.

وظهر الأب وابنته في قمة السعادة بمناسبة نهاية رحلة دراسية لطالبة فاقدة لبصرها، بنجاح، إذ تخرجت بتخصص العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أقصى غربي المملكة.

وسرعان ما جذب الفيديو الأنظار، ليصبح الأب وابنته التي تخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، نجمين في المملكة عبر سيل من التعليقات ومختلف أنواع التفاعل وعروض تقديم الهدايا.