قصر تافيللت.. "مدينة فاضلة" على أبواب الصحراء الجزائرية (صور)

وتتكيف المدينة مع المناخ الصحراوي الحارق وبيئة الموارد النادرة والثمينة، التي استوفت المعايير الحديثة للبناء منها الانسجام مع البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الطاقة، والمياه، والنفايات، واستخدام مواد عازلة للصوت والحرارة، مما يوفر البرودة في الصيف والدفء في الشتاء.

وظهرت فكرة المدينة البيئية هذه في الجزائر في التسعينيات كبديل للمدن السكنية الخرسانية التي نمت في هذا البلد الذي يواجه أزمة سكن مزمنة.

وقد استفادت في بنائها من الهندسة المعمارية التقليدية وقيم أجداد بني ميزاب - وهم شعب أمازيغي في الصحراء - لتصميم مدينة قادرة على توفير السكن بأسعار معقولة والحفاظ على النظام البيئي الهش لبساتين النخيل والواحات المحيطة.

وللإشارة، تم إطلاق المشروع في عام 1997 بمساعدة من المثقفين والمهندسين المعماريين والعلماء المزابيين، الذين اختاروا تلة صخرية تبلغ مساحتها 22 هكتارا لتشييد نحو 1000 سكن.

وفي إطار ما يعرف بـ"التويزة" الذي يعد من التقاليد الميزابية في التضامن وبدعم من الدولة الجزائرية أنجز المشروع، فبدلا من الخرسانة، التي تشوه محيط بساتين النخيل التي يعود تاريخها إلى عشرة قرون، تم تفضيل الحجر والجص والجير، وهي مواد متاحة بسهولة محليا وغير مكلفة وتوفر عوازل للصوت والحرارة.

كما تحافظ النوافذ الخشبية المزخرفة الموجودة على خصوصية المنزل مع ضمان تهوية الغرف وتبريدها. في الصيف، عندما يصل مقياس الحرارة إلى 45 درجة، فمن الطبيعي أن تكون أقل بمقدار خمس درجات داخل المباني.