أمريكية ترصد جسما غريبا طائرا في سماء نيويورك (صور)
رصدت مسافرة أمريكية جسمًا غريبًا يحلّق بجوار طائرة كانت على متنها فوق مطار لاغوارديا بنيويورك، ما دفعها إلى إبلاغ السلطات.
ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كانت ميشيل رييس تصور مدينة نيويورك من نافذة الطائرة فوق المطار بالتزامن مع مرور الجسم الغريب الطائر.
وأشارت الصحيفة أن رييس ظنته بداية طائرًا عابرًا، لكن بعد مراجعة الفيديو، ظهر كجسم أسطواني طائر ما دفعها لإبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية للتحقق مع عدم تشكيله خطرًا على السلامة.
وذكرت أنها لجأت إلى والدها الجندي السابق في البحرية الأمريكية، وأطلعته على الفيديو، بعد عدم تجاوب إدارة الطيران الفدرالية مع ملاحظتها.
وقالت رييس إن ما ظهر في الفيديو أثار ريبة وارتباك والدها، من خطر مُحدق وغزو فضائي محتمل.
وأضافت، وفق الصحيفة، أن الجسم الغامض ليس (درون)، لأنه كان قريبًا جدًا من الطائرة التي كانت على متنها.
ولفتت "ديلي ستار" إلى خوف ميشيل، ازداد بعد تأكيد شخص آخر لم يكن على متن الطائرة مشاهدة الجسم الغريب في أجواء نيويورك.