أمريكية ترصد جسما غريبا طائرا في سماء نيويورك (صور)

رصدت مسافرة أمريكية جسمًا غريبًا يحلّق بجوار طائرة كانت على متنها فوق مطار لاغوارديا بنيويورك، ما دفعها إلى إبلاغ السلطات.

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كانت ميشيل رييس تصور مدينة نيويورك من نافذة الطائرة فوق المطار بالتزامن مع مرور الجسم الغريب الطائر.

وأشارت الصحيفة أن رييس ظنته بداية طائرًا عابرًا، لكن بعد مراجعة الفيديو، ظهر كجسم أسطواني طائر ما دفعها لإبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية للتحقق مع عدم تشكيله خطرًا على السلامة.