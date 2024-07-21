قبل أسبوع من حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة في باريس، ومع استمرار الحرب في قطاع غزّة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة صورة ادّعى ناشروها أنها تُظهر الزيّ الذي اعتمدته الصين لهذه الدورة، وهو بـ "ألوان العلم الفلسطيني".

إلا أنّ الادعاء خطأ؛ فالزيّ الذي اعتمدته الصين مختلف، وما يظهر في الصورة هو من جلسة تصوير عارضات قبل دورة الألعاب الآسيويّة عام 2023.

يصوّر المنشور من يبدو أنها عارضة بملامح آسيويّة، وهي ترتدي فستاناً باللونين الأسود والأخضر ووشاحاً باللون الأحمر.

وعلّق مشاركو الصورة بالقول: "الصين اختارت تصميماً مستوحىً من العلم الفلسطينيّ لأولمبياد باريس 2024".

وحصدت المنشورات تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع من حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة المقرّرة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبل، والتي يشارك فيها رياضيون من الصين.

الزيّ الصيني

وأعلنت الصين زيّ حفل الافتتاح والختام في 29 يونيو/حزيران 2024، وهو يختلف تماماً عمّا روّجت له المنشورات المضلّلة.

أما الزيّ الذي سيرتديه الرياضيون على منصّة التتويج فيختلف أيضاً، وقد وزعت وكالة "فرانس برس" صورة له في 25 يونيو/حزيران 2024.

الصورة المتداولة

الصورة المتداولة لا علاقة لها بالعلم الفلسطيني، أو بدورة الألعاب الأولمبيّة التي ستقام في باريس هذا العام.

فالتفتيش عنها يرشد إليها منشور عبر موقع مجلّة فوغ الصينيّة في 26 أغسطس/آب 2023.

والصورة واحدة من مجموعة صور التقطت خلال جلسة تصوير لعارضات جمعن بين الأزياء والرياضة، وذلك قبل انطلاق دورة الألعاب الآسيويّة التي أقيمت آنذاك في مدينة هانغجو الصينية عام 2023.

ونشرت مجموعة الصور أيضاً عبر الحساب الرسمي لمجلّة فوغ على إنستغرام، كما نشرت العارضة هذه الصور عبر حسابها الخاص.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية عادةً كل أربع سنوات، لكنّ النسخة المقبلة ستقام في ناغويا-آيتشي اليابانيّة عام 2026 أي بعد ثلاث سنوات من اختتام الألعاب السابقة؛ بسبب تأجيل النسخة الماضية لمدة عام نتيجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.