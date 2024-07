قبل أسبوع من حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة في باريس، ومع استمرار الحرب في قطاع غزّة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة صورة ادّعى ناشروها أنها تُظهر الزيّ الذي اعتمدته الصين لهذه الدورة، وهو بـ "ألوان العلم الفلسطيني".

إلا أنّ الادعاء خطأ؛ فالزيّ الذي اعتمدته الصين مختلف، وما يظهر في الصورة هو من جلسة تصوير عارضات قبل دورة الألعاب الآسيويّة عام 2023.

يصوّر المنشور من يبدو أنها عارضة بملامح آسيويّة، وهي ترتدي فستاناً باللونين الأسود والأخضر ووشاحاً باللون الأحمر.

وعلّق مشاركو الصورة بالقول: "الصين اختارت تصميماً مستوحىً من العلم الفلسطينيّ لأولمبياد باريس 2024".

وحصدت المنشورات تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع من حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة المقرّرة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبل، والتي يشارك فيها رياضيون من الصين.

وأعلنت الصين زيّ حفل الافتتاح والختام في 29 يونيو/حزيران 2024، وهو يختلف تماماً عمّا روّجت له المنشورات المضلّلة.

أما الزيّ الذي سيرتديه الرياضيون على منصّة التتويج فيختلف أيضاً، وقد وزعت وكالة "فرانس برس" صورة له في 25 يونيو/حزيران 2024.

🇨🇳The opening ceremony uniforms for the Chinese delegation were unveiled on Friday.#Paris2024 #Olympics #TeamChina pic.twitter.com/VSpqw4yK0g