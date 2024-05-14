السعودية.. ضبط محتال حصل على مجوهرات بآلاف الدولارات عن بعد

ضبطت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، مواطنًا تورَّط بجريمة احتيال غربية بعض الشيء، إذ وصلت مجوهرات بمئات آلاف الدولارات إليه عن طريق مندوبي توصيل دون أي عناء أو دفع أي مبلغ.

واعتمد محتال المجوهرات على التواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل، لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها إليه في أماكن مجهولة.

وبلغت قيمة المجوهرات التي حصل عليها المحتال عن بعد، نصف مليون ريال سعودي، (أكثر من 133 ألف دولار)، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأنهت السلطات المختصة سلسلة الاحتيال تلك بضبط المواطن المحتال، قبل خضوعه للتحقيق في نيابة الاحتيال المالي، إذ أمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ولم يتضح إن كان مندوبو التوصيل الذين كانوا ينقلون المجوهرات للمحتال على علم بخططه، أم أنهم كانوا أيضًا ضحايا مثل أصحاب محلات المجوهرات.