المغرب تسجل درجة حرارة هي "الأعلى على الإطلاق"

سجّلت درجات الحرارة في المغرب، الجمعة، رقماً قياسياً في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى 50,4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب المملكة، وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية، وقد اعتبرت "الأعلى على الإطلاق" في المملكة.

وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة قد سجّلت في 13 تموز/يوليو (49,9 مئوية) في السمارة، المدينة الواقعة في الصحراء الغربية. وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب، وفق المديرية.

منذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وأوضحت المديرية في بيان أن "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة "الشركي"، يعزى الى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب، مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" آب/أغسطس الجاري.

وتسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة. وهذه الحرائق المحدودة النطاق والتي أجّجتها رياح قوية، أتت على مئات الهكتارات من الغطاء الحرجي أو ألحقت بها أضرارا. وإلى الآن لم تسجل أي إصابات على صلة بالحرائق.

وتتوقّع المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب انخفاضا في درجات الحرارة في شمال البلاد في الأيام المقبلة.