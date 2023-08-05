أمطار صيفية غزيرة في دبي والشارقة (فيديو)
شهدت مناطق مختلفة في إمارتي الشارقة ودبي، مساء اليوم، هطول أمطار صيفية غزيرة، ناجمة عن تأثر الإمارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مقطع فيديو يوثق الأجواء الماطرة والعاصفة الناجمة عن تأثر مناطق مختلفة من البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي.
وتداول ناشطون على منصة إكس "تويتر سابقا" مقاطع فيديو توثق تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه في الشوارع.
ويعتبر تأثر مناطق مختلفة من الإمارات بحالات صيفية من عدم الاستقرار الجوي أمرا معتادا في مثل هذا الوقت من العام.
وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الإمارات بحالة من عدم الاستقرار يتوقع استمرارها عدة أيام؛ نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، بالتزامن مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يتسبب بتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً، ما يؤدي لاستمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية.