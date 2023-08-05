أمطار صيفية غزيرة في دبي والشارقة (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة في إمارتي الشارقة ودبي، مساء اليوم، هطول أمطار صيفية غزيرة، ناجمة عن تأثر الإمارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مقطع فيديو يوثق الأجواء الماطرة والعاصفة الناجمة عن تأثر مناطق مختلفة من البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي.