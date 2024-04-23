نقاد: بلاغة "ديوان العرب" تتحول خواطر ركيكة في "السوشيال ميديا"

قبائل كاملة من الشعراء يتجولون على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيديهم ملطخة بدماء اللغة وانتهاكات "ديوان العرب"، تساندهم محاباة النقد أحياناً، وتسويق بعض المنابر، وتهليلات الجمهور "المعجب"، من دون أن يقرأ، أو القارئ بذائقة مصابة بالخراب.

ويستفيد معظم شعراء السوشيال ميديا من التطورات السمعية والبصرية، وتميل كتاباتهم إلى الشكوى والمعاناة الشخصية من فراق الحبيب، ليحصل القارئ على كمّ كبير من "الخواطر" الخارجة على قواعد الشعر الموزون والنثري.

رؤية قاتمة

لا يتفق الشاعر صقر عليشي مع هذه الرؤية، ويسميها قاتمة، ويقول لـ"إرم نيوز": "الشعر في أحسن حالاته، ولم يكن يوماً أجمل حضوراً ولا أرقى بياناً وصورة، ولا يجب أن نبني رأينا على ما يُنشر في صفحات السوشيال ميديا؛ لأنها كتابات قراء للشعر وليس شعراء".

ويرى عليشي أن عدد الشعراء المتميزين قليل تاريخياً، يقابلهم "مستشعرون" كثر لا يتركون أثراً في المشهد، مضيفًا: "تغيّر الشعر مضموناً وشكلاً، وهذا لصالحه".

ويُبين أنه "لم تغب القضايا الكبيرة عنه، رغم أن غيابها ليس عيباً، وكان العيب سابقاً في حضور القضايا الكبيرة في شعر متواضع. كم من الأطنان كُتبت عن فلسطين، ولم ينفعها الحماس في الاستمرار، ولا نرى اليوم لها أثراً".

أخطاء لغوية

وتحدث الروائي خليل صويلح، على صفحته الشخصية في "الفيسبوك"، عن الأخطاء اللغوية التي تملأ النصوص ووسائل الإعلام.

وقال: "شخصياً، أشعر باليتم لفرط ما أصاب اللغة العربية من كسور في عمودها الفقري، بالإضافة إلى عسر هضم في الأمعاء، هناك أيضاً، المشية العرجاء في شوارع لغات العالم، لغة هجينة فقدت لياقتها في الكتابة وعلى الشاشات وميكروفونات الإذاعات".

وأضاف صويلح: "تكتمل الكارثة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر قصائد شعراء الفيسبوك، وكيف تنزلق الياء إلى مؤخرة كلمة (أنتِ) من دون وجل أو شبهة، وكيف تتحوّل عبارة (طمس الحقائق) إلى (طمث الحقائق) والأمثلة كثيرة".