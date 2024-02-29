فنانة مصرية تتعرض لموقف محرج أمام الرئيس السيسي

تعرضت الفنانة المصرية رنا رئيس لموقف محرج أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فعالية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "قادرون باختلاف".

وأمام مئات الحضور، يتقدمهم الرئيس المصري، بدأت رنا حديثها قائلة: "صباح الخير أنا فخورة وممتنة لوجودي أمام حضرتك يا سيادة الرئيس، أنا رنا رئيس فنانة مصرية وأفتخر".

وتوترت رنا بعد ذلك خلال حديثها عن أطفال غزة وما يتعرضون له خلال الحرب، لتقطع حديثها مرتين، ثم تتدارك أمرها قائلة: "آسفة يا سيادة الرئيس.. أنا توترت".

وتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في محاولة لطمأنة رنا رئيس، لترد عليه قائلة: "حضرتك لك هيبة".