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نجاة طيار وكلبه بأعجوبة من حادث تحطم طائرة قبالة ساحل كاليفورنيا

نجا طيار وكلبه بأعجوبة بعد تحطم طائرتهما الصغيرة في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا، حيث تمكنا من السباحة إلى الشاطئ.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الرجل المجهول الهوية كان يقود طائرة ذات محرك واحد من طراز بايبر PA-32 شيروكي سيكس، عندما تحطمت في المياه قبالة" رانشو بالوس فيرديس" حوالي الساعة 5:20 من مساء يوم الأحد الماضي.

ونجا الرجل وجروه من الحادث، لكن في منطقة بعيدة عن الشاطئ، ما اضطرهما للسباحة عدة أمتار لوصول بر الأمان، وفقًا لإدارة شرطة لوس أنجلوس (LASD).

حطام الطائرة في المحيط
حطام الطائرة في المحيط SEBLASD/X

واتصل أحد المارة الذي شهد سقوط الطائرة بالطوارئ، لتقديم المساعدة لمن كانوا على متنها.

واستجابت فرق الإنقاذ على الفور، لتجد الرجل مع كلبه قرب الشاطئ، حيث تم التأكد من عدم إصابته أو كلبه بجروح من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لهما.

ومن جانبها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة التي غرقت بعد تحطمها، ربما كانت تعاني من "مشاكل في المحرك".

حوادث الطائرات
كاليفورنيا

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