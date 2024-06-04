رفع التحفظ على أموال ممثل مصري في قضية تهريب آثار للخارج
أمرت جهات التحقيق في مصر برفع التحفظ على أموال الفنان بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك بعد أن تم التحفظ عليها، في شهر شهر آذار/مارس العام 2018، لاتهامه بتهريب آثار مصرية للخارج.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه في قضية "تهريب آثار".
وتضمن الحكم معاقبة المتهم أحمد حسين نجدي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا باتًا، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة في القضية ذاتها أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا، وعلى وجه التحديد إلى دولة إيطاليا، تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة، ودور كل متهم.