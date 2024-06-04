رفع التحفظ على أموال ممثل مصري في قضية تهريب آثار للخارج

أمرت جهات التحقيق في مصر برفع التحفظ على أموال الفنان بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك بعد أن تم التحفظ عليها، في شهر شهر آذار/مارس العام 2018، لاتهامه بتهريب آثار مصرية للخارج.

وكانت محكمة النقض، قد قضت بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه في قضية "تهريب آثار".