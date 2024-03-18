بعد ظهورها بجسد نحيل.. فاطمة الصفي تنفي خضوعها لتكميم المعدة (فيديو)

نفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي خضوعها لعملية تكميم المعدة بعد ظهورها بجسد نحيل للغاية في الفترة الأخيرة، بعد أن عانت لسنوات من الوزن الزائد.

وخرجت الصفي في فيديو عبر حسابها الشخصي في سناب شات، أكدت من خلاله عدم خضوعها لعملية تكميم، لافتة إلى أن الجمهور فهم حديثها عن العملية التي أجرتها بشكل خاطئ.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها لم تخضع لعملية شفط للدهون، موضحة "كل ما فعلته هو قص وخياطة، قصيت جلدي الزائد وخيطته".