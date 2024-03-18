بعد ظهورها بجسد نحيل.. فاطمة الصفي تنفي خضوعها لتكميم المعدة (فيديو)
نفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي خضوعها لعملية تكميم المعدة بعد ظهورها بجسد نحيل للغاية في الفترة الأخيرة، بعد أن عانت لسنوات من الوزن الزائد.
وخرجت الصفي في فيديو عبر حسابها الشخصي في سناب شات، أكدت من خلاله عدم خضوعها لعملية تكميم، لافتة إلى أن الجمهور فهم حديثها عن العملية التي أجرتها بشكل خاطئ.
وأكدت الفنانة الكويتية أنها لم تخضع لعملية شفط للدهون، موضحة "كل ما فعلته هو قص وخياطة، قصيت جلدي الزائد وخيطته".
وتداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل فيديو الفنانة الكويتية على نطاق واسع، والذي تفاعل معه النشطاء بشكل كبير، موضحين أنها كانت تبدو أجمل قبل خضوعها للعملية.
وفي سياق مختلف، هاجمت فاطمة الصفي منتقدي مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي تشارك في بطولته، قائلة "أنتم تبون جاسم يطلقني وانباقت الشركة وبس هذا ما تبونه؟ أنتم شلون تطلعون خارج الصندوق؟ تبي تشوف تحط القناة، ما تبي شيل القناة، شوف لي تبي تشوفه".
وكان مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تعرَّض لانتقادات واسعة من الجمهور الكويتي، الذي اتهمه بالتقليد الأعمى للغرب، بحسب قولهم.