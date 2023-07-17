ما الذي رفع حرارة المحيط الأطلسي لمستويات غير مسبوقة؟

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ظاهرة "الاحترار الحراري" وظواهر مناخية محددة، تسبب ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة هذا الصيف، ويحتمل أن تتأثر الكائنات الحية بشدة، جراء ذلك الارتفاع.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية، دقت "أجراس الإنذار" الأوَّل كان في أبربل/نيسان، عندما بدأت حرارة سطح شمال المحيط "الأطلسي" في الارتفاع فوق المعدل الطبيعي.

وأبلغت خدمة الأرصاد الجوية الأوروبية "كوبرنيكوس" عن ارتفاعات قياسية في منطقة تمتد من أيرلندا إلى جزر الكناري، بما في ذلك الجزر البريطانية وخليج "بسكاي" وشبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال).

وتصاعد ارتفاع الحرارة على نطاق غير مسبوق، إذ أوضحت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن "مقياس الحرارة على سطح الماء بلغ 23.3 درجة مئوية، أو 1.28 درجة مئوية فوق المتوسط ​​لهذا الوقت من العام".

وترتفع درجات الحرارة محليًّا من 5 إلى 6 درجات مئوية عن المعتاد في غرب أيرلندا وقبالة سواحل بريطانيا.