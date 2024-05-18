سعوديات يستخدمن النخيل في تصاميمهن خلال أسبوع موضة عالمي (فيديو)
استخدمت مصممة أزياء سعودية، النخيل، واستلهمت أخريات البحر وحياة الصيادين، في تصاميمهنَّ لفساتين وإكسسوارات عرضنها خلال أسبوع الموضة في البحر الأحمر، الذي اكتسب صفة عالمي بمشاركة دور ومصممين من خارج المملكة.
وقدمت المصممة السعودية، تالا، في أول مشاركة لها بعرض أزياء، فساتين وإكسسوارات مستوحاة من النخيل الذي يميز السعودية، وينتشر على مساحة واسعة فيها عبر التاريخ.
ولم تكتفِ المصممة الشابة باستلهام النخيل، بل استخدمت أجزاءً منه في تصاميمها التي تم عرضها، اليوم السبت، في أحد عروض أسبوع الموضة في البحر الأحمر.
واختارت المصممة السعودية سارة التويم، استلهام حياة الصيادين السعوديين قديمًا وحديثًا في تصاميم فساتينها التي حضر فيها لون البحر وبعض مقتنياته الثمينة، مثل اللؤلؤ والمرجان الذي زيَّن أجزاءً من تلك الفساتين.
ولم تبتعد أزياء المصممة السعودية، تيما عابد، عن أجواء البحر الأحمر وبيئة المكان، الذي استضاف أسبوع الموضة، وكانت مجموعتها التي شاركت في العروض مستوحاة من البحر الأحمر ورماله.
ويختتم أسبوع الموضة، الذي تنظمه هيئة الأزياء على مدار 3 أيام، عروضه، اليوم السبت في منتجع "سانت ريجيس" الجديد في جزيرة "الأمهات"، إحدى الجزر السعودية في البحر الأحمر.
وشهد أسبوع الموضة في البحر الأحمر عروض أزياء تضم مجموعة متنوعة من الأزياء، تشمل: المجوهرات، والملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات، لمصممين ومصممات سعوديين إلى جانب خبراء ومتخصصين عالميين في مجال صناعة الأزياء.