سعوديات يستخدمن النخيل في تصاميمهن خلال أسبوع موضة عالمي (فيديو)

استخدمت مصممة أزياء سعودية، النخيل، واستلهمت أخريات البحر وحياة الصيادين، في تصاميمهنَّ لفساتين وإكسسوارات عرضنها خلال أسبوع الموضة في البحر الأحمر، الذي اكتسب صفة عالمي بمشاركة دور ومصممين من خارج المملكة.

وقدمت المصممة السعودية، تالا، في أول مشاركة لها بعرض أزياء، فساتين وإكسسوارات مستوحاة من النخيل الذي يميز السعودية، وينتشر على مساحة واسعة فيها عبر التاريخ.

ولم تكتفِ المصممة الشابة باستلهام النخيل، بل استخدمت أجزاءً منه في تصاميمها التي تم عرضها، اليوم السبت، في أحد عروض أسبوع الموضة في البحر الأحمر.