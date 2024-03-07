المغرب يدشن 50 قاعة عرض سينمائي جديدة في أنحاء المملكة
أطلق المغرب اليوم الأربعاء إشارة البدء في تشغيل 50 قاعة عرض سينمائي جديدة في المراكز الثقافية في جميع أنحاء المملكة.
وتأتي تلك الخطوة في إطار مشروع موسع لنشر الخدمات الثقافية والترفيهية وتعزيز صناعة الأفلام محلياً.
وقاعات العرض الجديدة الموزعة على مدن منها "وزازات" و"الريصاني" و"زاكورة" في الجنوب و"بني مكادة" في الشمال، هي مرحلة أولى من مشروع أشمل يهدف إلى إضافة 150 قاعة سينمائية جديدة لجهات المغرب.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في حفل بهذه المناسبة في مدينة "تامسنا" الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوبي الرباط إن الهدف من المشروع هو" خلق دينامية اقتصادية وثقافية وفنية سينمائية من شأنها أن تعطي الفرصة للشباب في مختلف المناطق المغربية".
وقال بنسعيد إن فتح قاعات سينمائية جديدة في المغرب يعتبر "فرصة للعودة إلى السينما، وخلق فرصة للمنتجين والمخرجين لتكون لهم إمكانيات جديدة، مع التركيز على الأفلام المغربية التاريخية والتي تُعرف بالهوية المغربية لفائدة الشباب".
وأعلن "المركز السينمائي المغربي" في يناير/ كانون الثاني عن فتح الباب أمام شركات الإنتاج السينمائي للتعاقد على عرض أفلامها الطويلة بالقاعات الجديدة.
وأكد بنسعيد إن المشروع الجديد "ليس مشروع وزير أو حكومة بل هو مشروع كل المهتمين بالقطاع"، مشيراً إلى أن "الدور على المخرجين والمنتجين أن يخرجوا أفلاماً تستقطب الجمهور".