المغرب يدشن 50 قاعة عرض سينمائي جديدة في أنحاء المملكة

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في حفل بهذه المناسبة في مدينة "تامسنا" الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوبي الرباط إن الهدف من المشروع هو" خلق دينامية اقتصادية وثقافية وفنية سينمائية من شأنها أن تعطي الفرصة للشباب في مختلف المناطق المغربية".

وقال بنسعيد إن فتح قاعات سينمائية جديدة في المغرب يعتبر "فرصة للعودة إلى السينما، وخلق فرصة للمنتجين والمخرجين لتكون لهم إمكانيات جديدة، مع التركيز على الأفلام المغربية التاريخية والتي تُعرف بالهوية المغربية لفائدة الشباب".