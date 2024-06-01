مصر.. كاميرات مراقبة تكشف لقطات جديدة للسعودي هتان شطا قبل اختفائه (صور)

كشفت وسائل إعلام عن صور جديدة للسعودي هتان شطا قبل اختفائه بساعات في العاصمة المصرية القاهرة، في حين أصدرت الأجهزة الأمنية في البلاد تعميما ببيانات المفقود وصورته، أُرسل إلى كافة المحافظات ومديريات الأمن للبحث عنه، بعد أن فُقد أثره يوم 22 أبريل في القاهرة الجديدة.

وقبل اختفائه غادر هتان شطا شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة، للبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر.

وتقول الأجهزة الأمنية المصرية إنها لا تزال تجري عمليات البحث عن المواطن السعودي المفقود بمصر هتان شطا.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وجود المواطن السعودي، البالغ من العمر 40 عاما، بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.