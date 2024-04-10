الفنان تامر عاشور: قضاء مصر أنصفني

وقال تامر عاشور في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "أعلن مكتب الأستاذ سامح المنياوي المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن الفنان الشهير تامر عاشور أنه، أخيرًا، تم إسدال الستارة من القضاء المصري العظيم على النزاع مع شركة روتانا، بأن أصدر حكمًا نهائيًا برفض جميع ادعاءات الشركة المستمرة والمتكررة بأن الفنان تامر عاشور يعتدى على حقوقها، وانتهى إلى إلزامها بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه".

وعلق تامر عاشور على البيان، قائلاً: "قضاء مصر العظيم العادل جاب حقي"