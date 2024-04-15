خلال البث المباشر.. طعن كاهن بكنيسة في سيدني (صور وفيديو)

تعرض 4 أشخاص، اليوم الاثنين، لإصابات، بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني الأسترالية.

وبيّنت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع خلال قداس في كنيسة آشورية غربي المدينة، في كنيسة الراعي صالح، عندما اقترب رجل من المذبح ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين؛ ما أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.