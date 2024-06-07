قطع الاتصالات قلّص فرص النجاة.. حريق يودي بحياة أسرة في سوريا

حالة حزن عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بعد الإعلان عن وفاة أسرة من أم وأطفالها الثلاثة في ريف دمشق، إثر حريق نشب في منزلهم، إلا أن سبباً آخر أضيف إلى الحريق ليسبب الكارثة وهو قطع الاتصالات الذي حال دون وصول سيارات الإطفاء.

وقال رئيس بلدية قرى الأسد بريف دمشق مازن عون، إن قطع الاتصالات بسبب امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا)، أدى لتأخر وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحريق.

وبحسب شهود عيان، تعرض بيت لآل فريد، لحريق في ساعة مبكرة من أمس الخميس، بسبب ماس كهربائي، أدى لوفاة الزوجة شام محمد وأطفالها الثلاثة، أما الزوج محمد فريد، فنقل إلى المستشفى مصابًا بحروق خطيرة.