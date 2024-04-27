بيع "جلباب" فيفي عبده بـ100 ألف دولار (صورة)

وحرص عدد من النجوم في الوطن العربي على حضور احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات.

ووفق موقع "لها" فقد كان من بين النجوم الذين تم تكريمهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والراحلون: محمود عبد العزيز، سمير غانم ورجاء الجداوي التي تسلّمت التكريم ابنتها أميرة، وخالد صالح الذي تسلّم تكريمه نجله الفنان أحمد خالد صالح.

كما تم تكريم: نبيلة عبيد، سوسن بدر، فيفي عبده، هاني رمزي، أحمد خالد صالح، روجينا، ولقاء سويدان.

وكُرّم أيضاً: الفنانة القديرة صفية العمري، ماجدة زكي، هالة صدقي، سمية الخشاب، سوزان نجم الدين، حسين فهمي، منال سلامة، لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان أحمد يحيى نائب مدير "فرقة باليه أوبرا القاهرة"، إسماعيل أبو زيد السفير الأسبق في الأمم المتحدة، الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مؤسّسة "أولادنا"، وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع.