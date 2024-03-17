المالوف الليبي.. فن معتّق تعملق به حسن عريبي

تترافق المناسبات الإسلامية في ليبيا، أعيادا وموالد ورمضانات بالأفانين الصوفية، وفي مقدمتها نوبات المالوف الذي تشتهر بها طرابلس خاصة، فالطرابلسيون كما يصفهم الذوّاقون مجتمع يتنفّس المالوف، لارتباطه بأفراحهم، خاصة فيما تُعرف بـ"تدريجة" العريس.

وعند الحديث عن هذا الفن المطرز بجميل الكلمات وعذب الألحان، يبرز اسم الموسيقار الكبير حسن عريبي، الذي غدا علامة فارقة وعنوانا أبرز لهذا الفن الراقي، بما أضفى عليه من إضافات اقترنت باسمه، حتى صار علمًا عليه.

من تونس البداية

بدأ الشاب الطرابلسي المولع بفن الآباء طريقه في هذا الفضاء الرحب بعزيمة وصبر، فقد انتقل في ريعان شبابه إلى تونس، ليصقل موهبته على أيادي عمالقة موسيقيي معهد الموسيقى العربية من أمثال صالح المهدي، الملقب بزرياب، الذي صنعه على عينه، فكان له خير خلف.

شقّ الشيخ حسن كما يسمّيه الطرابلسيون طريق الشهرة متسلّحا بالعلم، سالكا دروب التجديد في فنّ نوباتِ المالوف والموشحات الأندلسية المتوارثة، فغيّر النمط السائد الذي يعتمد غالبًا آلات النفخ والإيقاع، وأدخل الآلات الموسيقية الوتريّة وغيرها، التي أضفت على القصائد الأندلسية مسحة فائقة الجمال، وليتبوأ بعد سنوات ريادة هذا الفن على المستوى المغاربي، والعربي في آن.