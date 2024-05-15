مارك زوكربيرغ يثير غضب التونسيين بعبارة على قميصه (صور)

وتعود الجملة الخطابية إلى السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، ماركوس بورسيوسكاتو أو كاتو الأكبر وهي تعني "يجب أن ُتدمّر قرطاج"، قالها، وهو سياسي بارز في الجمهورية الرومانية، في القرن الثاني قبل الميلاد.

وبينما قلل البعض من أهمية الموضوع، وجد آخرون بأن تصرف مارك زوكربيرغ، غير لائق، ويستفز الشعب التونسي.