مارك زوكربيرغ يثير غضب التونسيين بعبارة على قميصه (صور)
أثار قميص ارتداه مؤسس منصة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، غضب نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر زوكربيرغ على صفحته الرسمية صورة وهو يرتدي قميصًا كتب عليه باللغة اللّاتينية "t‘Carthago Delenda Es"، والتي تعني "يجب أن تُدمّر قرطاج".
الصورة التي أثارت غضب تونسيين ظهر فيها الملياردير الشاب بمناسبة عيد ميلاده الأربعين برفقة عائلته، ومؤسس"مايكروسوفت"، بيل غيتس.
وتعود الجملة الخطابية إلى السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، ماركوس بورسيوسكاتو أو كاتو الأكبر وهي تعني "يجب أن ُتدمّر قرطاج"، قالها، وهو سياسي بارز في الجمهورية الرومانية، في القرن الثاني قبل الميلاد.
وبينما قلل البعض من أهمية الموضوع، وجد آخرون بأن تصرف مارك زوكربيرغ، غير لائق، ويستفز الشعب التونسي.