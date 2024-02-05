أمنيور رحمن لـ"إرم نيوز": الشعر العربي يتفوق.. والحب لم يعد يلهمنا
قال الشاعر البنغالي أمينور رحمن إن الشعر العربي يفوق نظيره في معظم دول العالم، وإنه يعرف ذلك يقينا بحكم مشاركاته في مهرجانات الشعر العالمية، وأيضا بصفته مترجما يطالع معظم التجارب المهمة في هذا السياق.
وأوضح في حوار مع " إرم نيوز" أن الحب لم يعد بالضرورة الملهم الأول له ولكثير من الشعراء في العصر الحديث، حيث تتعدد مصادر الإلهام بمرور العمر وتراكم التجارب، لا سيما السفر والتعرف على بلدان جديدة.
وأشار إلى أن المآسي الإنسانية في عصرنا الحديث تعد كذلك أحد أهم مصادر كتابة القصيدة لما تنطوي عليه من تحريك للوجدان بقوة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في كل من ميانمار وغزة.
وعلى المستوى الشخصي، أوضح أن الشعر نفسه هو مصدر إلهامه الأساسي لكتابة القصيدة، حيث يطالع العديد من القصائد بشكل شبه يومي لشعراء زملاء حول العالم، بحكم صفته الشعرية وأيضا من خلال عمله كمترجم.
ويعد "رحمن " أحد أبرز الشعراء المعاصرين في بنغلاديش ويحظى بحضور لافت على المستوى الآسيوي والعالمي، حيث تُرجمت أشعاره إلى 25 لغة منها العربية والإنجليزية والإسبانية والألمانية واليابانية، كما يشارك بانتظام في مهرجانات الشعر الدولية.
وألقى أمنيور رحمن عددا من قصائده في أمسية شعرية ضمن فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما وقع نسخا من ديوان المترجم إلى العربية "يوميات خالدة"، الذي صدر مؤخرا عن دار "الأدهم " بالقاهرة.
وولد "رحمن" في العام 1966 وتخرج في كلية الصيدلة بجامعة دكا وحصل على درجة الماجستير في المجال الدراسي نفسه، كما صدرت له 6 دواوين شعرية.
وأكد الشاعر البنغالي أن الشعر هو من يختار صاحبه وليس العكس، فهو قدر جميل وغامض لا فكاك منه بصرف النظر عن نوعية الدراسة أو التخصص العلمي.
وأشار إلى أن بداياته مع عالم الشعر جاءت غريبة ومدهشة فقد طلب وهو طفل صغير لا يتجاوز الرابعة من العمر أن يزور صديقا له في بيته حتى يلتقى أباه؛ لأن والد هذا الصديق كان شاعرا وأراد أن يستمع إلى شعره وهو ما حدث بالفعل. وعندما بلغ الخامسة عشر من العمر أصبح صديقا لوالد صديقه وزميلا له، موضحا أنه نشر قصائده الأولى في صحيفة مهمة وهو في التاسعة من العمر.
وحول علاقته بالترجمة التي حاز فيها على وسام وتكريم، إذ ترجم العديد من نصوص الشعراء حول العالم إلى البنغالية، أوضح أن الأولوية تظل دائما للشعر وأن الترجمة يمارسها بحب وشغف من منطلق الهواية، وأيضا كرسالة لصنع جسر للتواصل بين الثقافات.