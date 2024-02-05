أمنيور رحمن لـ"إرم نيوز": الشعر العربي يتفوق.. والحب لم يعد يلهمنا

قال الشاعر البنغالي أمينور رحمن إن الشعر العربي يفوق نظيره في معظم دول العالم، وإنه يعرف ذلك يقينا بحكم مشاركاته في مهرجانات الشعر العالمية، وأيضا بصفته مترجما يطالع معظم التجارب المهمة في هذا السياق.

وأوضح في حوار مع " إرم نيوز" أن الحب لم يعد بالضرورة الملهم الأول له ولكثير من الشعراء في العصر الحديث، حيث تتعدد مصادر الإلهام بمرور العمر وتراكم التجارب، لا سيما السفر والتعرف على بلدان جديدة.

وأشار إلى أن المآسي الإنسانية في عصرنا الحديث تعد كذلك أحد أهم مصادر كتابة القصيدة لما تنطوي عليه من تحريك للوجدان بقوة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في كل من ميانمار وغزة.