سابقة قضائية في بريطانيا تثير غضب اليهود

وجدت محكمة بريطانية أن أستاذا في جامعة بريستول تم طرده بسبب آرائه المناهضة للصهيونية قد تم "فصله بشكل غير عادل"، في سابقة قضائية أكدت أن المعتقدات المعادية لهذه الحركة محمية في مكان العمل، وهو أمر أثار غضب اليهود، بحسب صحيفة التلغراف.

ونجح البروفيسور ديفيد ميلر، في "ادعاء التمييز على أساس اعتقاده الفلسفي بأن الصهيونية عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها".

وقال المحامون الذين يمثلون البروفيسور ميلر، إن "الحكم أثبت لأول مرة أن المعتقدات المعادية للصهيونية محمية في مكان العمل".

وتم تعيين البروفيسور ميلر في جامعة بريستول كأستاذ لعلم الاجتماع السياسي في عام 2018، حتى تم فصله في عام 2021.