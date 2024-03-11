السخرية تطال ترامب في الأوسكار.. هل باتت تقليدًا سنويًّا؟ (فيديو)

لم تمر احتفالية جوائز الأوسكار السادسة والتسعين، أمس الأحد، بمسرح دولبي في هوليوود، دون السخرية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتبدو كما لو كانت تقليدًا في الحفل خلال السنوات الأخيرة.

ولم يحضر ترامب الحفل شخصيًا بالطبع، لكنه خاطب المحتفلين عبر شبكة "تروث" الاجتماعية الخاصة به، لينتقد مقدم الحفل، الكوميدي جيمي كيميل، ويصفه بأنه "شخص دون المعدّل أو المستوى".

وبالطبع أيضًا رد كيميل على ترامب كما في كل حفل في السنوات الأخيرة التي يحضر فيها المقدم الأمريكي على منصة حفل الأوسكار، فبعد قراءة انتقادات ترامب، قال ساخرًا منه "شكرا لك أيها الرئيس ترامب. أنا مندهش أنك لا تزال هنا، ألم يحن الوقت للذهاب إلى السجن؟".

وعلت أصوات الضحكات من النجوم الحاضرين للاحتفالية التي باتت الانتقادات والسخرية بين منظمي الحفل وترامب الذي يواجه متاعب قضائية حاليًّا، جزءًا حاضرًا مثل أي تقليد في الاحتفالية السنوية.