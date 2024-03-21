برداء الحمام.. القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة العنف المنزلي (صور)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على كريستيان ريتشارد، زوج الممثلة الشهيرة كريستين كوين، بتهمة العنف المنزلي، بعد ظهر أمس الثلاثاء، بحسب ما أكدته صحيفة "بيج 6" المهتمة بأخبار المشاهير.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أن الضباط استجابوا لمكالمة في حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في منطقة هوليوود هيلز في لوس أنجلوس تتعلق بنزاع داخلي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "ألقى المشتبه به حقيبة تحتوي على قنينة زجاجية على الضحية، لكنه بدلاً من استهداف الضحية ضرب طفلها، مما تسبب في إصابته".

وأضاف: "شاهد المسعفون الطفل، وهو على ما يرام ولم يتم نقله إلى المستشفى".