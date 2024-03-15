عمرها 103 أعوام.. امرأة معمّرة تثير صدمة الشرطة (فيديو)

سببت سيدة إيطالية معمّرة تجاوز عمرها 103 أعوام صدمة لرجال الشرطة حيث كانت تسير بسيارة في سواد الليل برخصة منتهية منذ عامين.

وفي واحدة من أندر مخالفات السير في العالم، قادت السيدة المعمّرة، المولودة في عام 1920، سيارتها في الليل وقطع مسافات طويلة رغم أن عمرها تجاوز القرن من الزمان.

وكانت المعمّرة الإيطالية كانديدا أوديرزو قادرة على الانتقال بالسيارة إلى مقاطعة أخرى لزيارة أصدقاء لها.

ويبدو أن المرأة المعمرة إما أنها كانت تمتلك روح المغامرة، أو أنها لا تملك ما تخسره فقررت أن تعيش حياتها كما تشاء، وذلك ما دفعها لركوب السيارة دون رخصة القيادة التي انتهت منذ عامين.