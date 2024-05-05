انفصال ثنائي بوليوود روي كابور وأنانيا بانداي

ألمحت تقارير لوسائل إعلام محلية أن نجمة بوليوود أنانيا بانداي "تحاول المضي قدما" بعد انفصالها عن روي كابور، الذي يحاول كذلك تجاوز هذه الخطوة بشكل ناضج.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن ثنائي بوليوود أديتيا روي كابور وأنانيا بانداي انفصلا "منذ شهر تقريبا"، بعد علاقة دامت مدة عامين.

وقال صديق مقرب من الثنائي الهندي الشهير: "لقد انفصلا منذ شهر تقريبًا. وكانا يسيران بقوة، وجاء الانفصال بمثابة صدمة لنا جميعًا. إنهما ودودان مع بعضهما البعض. أنانيا تحاول المضي قدمًا، هناك بالطبع تضرر لكلا الطرفين، كما يحاول أديتيا التعامل مع الموقف بشكل ناضج".

وفي الشهر الماضي، شاركت أنانيا منشورا غامضا عبر حسابها في "إنستغرام"؛ ما رجّح آنذاك انفصالها عن روي، وجاء في منشورها: "إذا كان ذلك حقًا مخصصًا لك، فسيعود إليك، ولن يغادر إلا من أجل تعليمك الدروس التي لا يمكنك تعلمها إلا بمفردك. إذا كان المقصود حقًا من أجلك، سيعود إليك حتى لو دفعته بعيدًا، حتى لو كنت في حالة إنكار..".