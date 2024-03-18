حقيقة وجود شبهات جنائية بحرائق استوديوهات مسلسلات رمضان في مصر
نفى مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة بمصر، الشائعات بشأن وجود شبهات جنائية وراء الحرائق التي نشبت خلال تصوير مسلسلات درامية لشهر رمضان، وكان آخرها حريق نشب خلال تصوير مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، بمنطقة استوديوهات الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وقال المصدر الأمني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن المعاينة الأولية، تشير إلى أن سبب الحريق، هو انتقال شظايا من كتلة مشتعلة خلال التصوير إلى عبوات كبيرة لمواد سائلة قابلة للاشتعال غير محكمة.
وأكد المصدر أن نشوب حرائق محدودة في أماكن تصوير متعددة، يرجع إلى عدم اتخاذ إجراءات احترازية مطلوبة من الجهات المنتجة.
وأشار إلى نشوب العديد من الحرائق المحدودة في "بلاتوهات" تصوير داخلي وخارجي، حيث يرجع سببها إلى تماس كهربائي؛ نظرا لتعدد الوصلات الكهربائية في أماكن التصوير التي لا تكون محكمة بشكل جيد بسبب كثرة أدوات الإضاءة وانتشارها في بلاتوهات التصوير مع عدم وجود أدوات إطفاء.
وأوضح المصدر، أن عناصر البحث الجنائي يعملون من خلال تحرياتهم على التوصل إلى السبب النهائي للحرائق.
وأشار إلى أن حريق استوديو الأهرام، نتج عن انتقال كتل نارية صغيرة ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخدام مفرقعات، مؤكدا أن استخدام هذه المفرقعات في المشاهد الدرامية يتطلب وجود مختصين في الألعاب النارية، حتى نتجنب نشوب حرائق.
وكانت قد انتشرت حوادث اندلاع حرائق في أكثر من موقع خلال الأيام الأخيرة في القاهرة، منها اشتعال النيران في "بلاتوهات" تصوير مسلسلات شهر رمضان، كان أكبرها الحريق الهائل الذي اندلع باستوديو الأهرام فجر السبت الماضي، بمنطقة مأهولة بالسكان في محافظة الجيزة.
وامتد الحريق إلى 10 مبانٍ سكنية تضررت بشكل كامل؛ مما أدى إلى انتقال الأهالي إلى أماكن أخرى، وطالبوا بتعويضات من رئاسة الوزراء لحين إعادة المباني السكنية إلى وضعها السابق.