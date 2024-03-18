حقيقة وجود شبهات جنائية بحرائق استوديوهات مسلسلات رمضان في مصر

نفى مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة بمصر، الشائعات بشأن وجود شبهات جنائية وراء الحرائق التي نشبت خلال تصوير مسلسلات درامية لشهر رمضان، وكان آخرها حريق نشب خلال تصوير مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، بمنطقة استوديوهات الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال المصدر الأمني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن المعاينة الأولية، تشير إلى أن سبب الحريق، هو انتقال شظايا من كتلة مشتعلة خلال التصوير إلى عبوات كبيرة لمواد سائلة قابلة للاشتعال غير محكمة.

وأكد المصدر أن نشوب حرائق محدودة في أماكن تصوير متعددة، يرجع إلى عدم اتخاذ إجراءات احترازية مطلوبة من الجهات المنتجة.