تأجيل الحكم النهائي بقضية إصدار نسرين طافش شيكات دون رصيد

أجلت محكمة الاستئناف بمصر اليوم الثلاثاء، نظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد لجلسة 8 مايو المقبل.

ويأتي استئناف "طافش" بعد رفض معارضتها على الحكم في الـ3 من أبريل الماضي، وتأييد حبسها 3 سنوات، لتصبح جلسة اليوم هي درجة التقاضي الأخيرة للفنانة السورية، وفي حال رفض الاستئناف، وتأييد حكم أول درجة، يصبح الحكم قطعيًّا واجب النفاذ لا يقبل الطعن.

وخلال جلسة المعارضة الماضية أكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبيَّن أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعي في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بالتاريخ ذاته يتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وكانت طافش في الجلسة الأولى من المحاكمة، توجهت إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للفنانة السورية تهمة إصدار شيك، بسوء نية، لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.