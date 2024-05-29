بتهم الاتجار بالمخدرات.. السجن المؤبد للبلوغر العراقية "أم اللول"

وأضاف أن "الملقبة أم اللول استغلت نشاطها في مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتها لتجارة المخدرات ونقلها داخل العراق".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الاستخبارية تمكنت عبر خيوط عديدة بعد اعتقالها وفق قضية المحتوى الهابط من الوصول إلى خيوط العصابة وإثبات عملية تورطها بهذه التجارة، وقد أقرت بفعلتها بعد مواجهتها بالأدلة".

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة 4 أشهر استنادًا لأحكام قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969، عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.