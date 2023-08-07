6 قتلى بفيضانات غير مسبوقة في سلوفينيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات غير المسبوقة في سلوفينيا إلى ستة قتلى، في وقت استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام، الإثنين.

وأغرقت أمطار غزيرة منذ الخميس قسما كبيرا من وسط البلاد وشمال شرقها، في "أسوأ كارثة طبيعية" منذ استقلال سلوفينيا العام 1991، بحسب تصريحات رئيس الوزراء روبرت غولوب.

والأحد، سقط أحد المشاركين في عمليات التنظيف في حفرة أودت بحياته، فيما عثر على جثة رجل آخر في بحيرة، بحسب وسائل الإعلام، لكن الشرطة لم تؤكد حتى الآن هذه المعلومات.

والجمعة، قضى سائحان هولنديان وعثر على جثتي اثنين من السكان، السبت، وواصل المسعفون، الإثنين، تنظيف محاور طرق تؤدي إلى البلدات الأكثر عزلة وتقييم الأضرار، علما بأن الحكومة قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليار يورو.