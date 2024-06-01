بعد وفاة إحداهما.. عباس أبو الحسن يتهم عائلتي الضحيتين بالافتراء عليه‎

اتهم الفنان المصري عباس أبو الحسن عائلتي السيدتين، اللتين دهسهما بسيارته، بالافتراء عليه، من خلال تصريحهما بأنه لم يتكفل بمصاريف العلاج، حيث نشر مستندات تثبت تكفله بالمصاريف كافة.

وقال عباس أبو الحسن في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "خرجت اليوم أهلية السيدة منال صالح، إحدى السيدتين المصابتين في حادث السيارة نتيجة لعبورها المفاجئ شارع محور 26 يوليو الرئيسي السريع، وفي وقت ذروة من النهار، من نقطة غير مخصصة لعبور المشاة ينشرون للأسف ادعاءات وافتراءات في الصحف والمواقع الإلكترونية، لا أساس لها من الصحة، مصرحين أني امتنعت عن سداد فواتير المستشفى بالمجافاة للحقيقة، هذه هي الحقيقة بالمستندات".

وأضاف أبو الحسن: "قمت منذ ليلة الحادث 20 مايو وأنا ما زلت بين يدي الشرطة والنيابة بنقل السيدتين المصابتين من مستشفى زايد التخصصي الحكومي لمركز عناية مركزة خاص بالمهندسين، تحت رعاية مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، وقمت بإرسال مستشارين أطباء من خارج المركز من باب العناية الزائدة، وذلك حتى تاريخ أمس 30 مايو وهو يوم خروجها، لم أكن تحت ضغط أو مضطر لتحمل تلك النفقات إلا بوازع ضمير إنساني أخلاقي، ومرفق كافة المستندات المعضدة لكلامي".

واختتم الفنان المصري: "قررت أن أعف عن ذكر المساومات التي تعرضت لها، رغم تلك المحاولات المؤسفة للنيل من سمعتي، وقال تعالى: (فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيل)، والله هو الحسيب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولًا".

وتوفيت الخميس الماضي، إحدى السيدتين اللتين أصيبتا في حادث دهس بسيارة كان يقودها الفنان عباس أبو الحسن في وقت سابق من هذا الشهر، بضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

وجاءت وفاة السيدة وتدعى "حسنة"، بحسب تقرير المستشفى، نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، بينما خرجت المصابة الأخرى من المستشفى.