إيران.. مداهمة "تجمّع شيطاني" وتوقيف 35 شخصاً

أوقفت السلطات الإيرانية 35 شخصًا خلال مداهمة "تجمع لشبكة شيطانية" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

ووفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) قولها إن المداهمة جرت بعدما حدّدت الشرطة "مكان" التجمع الذي كان يضم "علامات ورموزًا شيطانية، وكحولاً، ومخدرات".

وتنفيذ مداهمات لما يسمّى تجمعات "شيطانية" أمر مألوف في الدولة الإسلامية المحافظة، وغالبًا ما تُستهدف فيها حفلات يتخللها شرب كحول، إذ إنه محظور على نطاق واسع في إيران.