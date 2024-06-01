إيران.. مداهمة "تجمّع شيطاني" وتوقيف 35 شخصاً
أوقفت السلطات الإيرانية 35 شخصًا خلال مداهمة "تجمع لشبكة شيطانية" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.
ووفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) قولها إن المداهمة جرت بعدما حدّدت الشرطة "مكان" التجمع الذي كان يضم "علامات ورموزًا شيطانية، وكحولاً، ومخدرات".
وتنفيذ مداهمات لما يسمّى تجمعات "شيطانية" أمر مألوف في الدولة الإسلامية المحافظة، وغالبًا ما تُستهدف فيها حفلات يتخللها شرب كحول، إذ إنه محظور على نطاق واسع في إيران.
ونقلت "إيسنا" عن قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان روح الله ياري زادة قوله إنه تم اعتقال "31 رجلاً و 4 نساء في المكان" وأُحيلوا على السلطات القضائية.
وفي أيار/مايو، أوقفت الشرطة أكثر من 250 شخصًا بينهم 3 أوروبيين غرب العاصمة طهران بتهم مماثلة.
وأدت مداهمة حفل غير مصرح به لموسيقى الروك بالقرب من طهران، العام 2007، إلى توقيف حوالي 230 شخصًا.
وسبق أن وصفت السلطات الإيرانية حفلات موسيقى الروك والهيفي ميتال بأنها "تجمعات شيطانية".