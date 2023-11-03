أفراس نهر بابلو إسكوبار تخضع للقتل الرحيم

تعتزم كولومبيا اللجوء إلى القتل الرحيم للتخلص من بعض أفراس النهر الـ 166 التي تتحدر من سلالة كان يملكها زعيم المخدرات الشهير بابلو إسكوبار، والتي شهدت تكاثراً خارجاً عن السيطرة، على ما أفادت وزيرة البيئة الكولومبية الخميس.

ويشكل القتل الرحيم للثدييات التي تتكاثر في نهر ماغدالينا المحلي، أحد الإجراءات الثلاثة التي تعتمدها السلطات لتجنب الأضرار الناجمة عن هذه الأنواع الغازية، إلى جانب خصي عدد منها ونقلها إلى بلدان أخرى.

وقالت الوزيرة "سوزانا محمد" خلال مؤتمر صحافي إن "المرحلة الأولى من خطة الإدارة هذه تنطلق مع خصي عشرين فرس نهر ذكراً بحلول نهاية العام".

وذكرت أنه سيتم التخلص من "قسم منها"، من دون الإشارة إلى رقم محدد أو توقيت بدء العملية.

وسيُرسل عدد من هذه الحيوانات إلى المكسيك والهند والفلبين، وهي دول أبدت رغبتها في استقبالها.