نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ولم تكشف "روتانا" عن تفاصيل الوعكة الصحية التي أصابت نوال الكويتية، إذ اكتفت بالإعلان عنها فقط، متجاهلة استفسارات الجمهور على مواقع التواصل.

بدورها كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال الكويتية، المقرر إقامته قريبا في دبي، عن تأجيل موعد الحفل دون التطرق للأسباب، ولم يتم تحديد الموعد الجديد للحفل.

وكان من المقرر أن تحيي نوال الكويتية حفلًا غنائيًّا على مسرح دبي أوبرا، يوم 10 أبريل المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الكويتية كان تقديمها تتر المسلسل المصري "صيد العقارب" الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق ولفيف من نجوم الدراما المصرية.