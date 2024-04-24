نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
كشف حساب قناة روتانا لايف على "إنستغرام" عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية مفاجئة، متمنين لها الشفاء والعودة لممارسة نشاطها الفني.
ونشر الحساب صورة للنجمة الكويتية، وعلق عليها بالقول: "تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة لمزاولة نشاطها الفني المنتظر".
ولم تكشف "روتانا" عن تفاصيل الوعكة الصحية التي أصابت نوال الكويتية، إذ اكتفت بالإعلان عنها فقط، متجاهلة استفسارات الجمهور على مواقع التواصل.
بدورها كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال الكويتية، المقرر إقامته قريبا في دبي، عن تأجيل موعد الحفل دون التطرق للأسباب، ولم يتم تحديد الموعد الجديد للحفل.
وكان من المقرر أن تحيي نوال الكويتية حفلًا غنائيًّا على مسرح دبي أوبرا، يوم 10 أبريل المقبل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الكويتية كان تقديمها تتر المسلسل المصري "صيد العقارب" الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق ولفيف من نجوم الدراما المصرية.